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09:13, 14 июня 2023Ценности

Женщина отказалась от мытья головы шампунем на три месяца и поделилась опытом

Блогерша Джесси Пароне мыла голову только водой три месяца и поделилась опытом

Фото: @jessieparaone

Блогерша Джесси Пароне отказалась от мытья головы шампунем на три месяца и поделилась опытом. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом jessieparaone рассказала, что перестала пользоваться средством для очищения кожи головы и мыла волосы только водой. Помимо этого, после процедуры она расчесывала локоны расческой сверху вниз. По словам женщины, после проведенного эксперимента ее пряди стали выглядеть более здоровыми. «Природные масла делают свое дело», — пояснила она.

Кроме того, пользовательница сети отметила, что ранее мытье волос шампунем от перхоти способствовало появлению у нее зуда и высыпаний на коже. «Через три недели после того, как я стала мыть голову обычной водой, неприятные симптомы исчезли. Мои волосы никогда не были такими красивыми, даже в детстве», — заявила Пароне.

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В заключение автор публикации добавила, что, по ее мнению, уходовые средства для волос являются маркетинговым ходом, и призвала подписчиков не покупать средства для очищения волос.

В мае парикмахер раскрыл неожиданный способ отказаться от частого мытья головы. В одной из последних публикаций мужчина посоветовал не очищать голову после каждого потоотделения. По его словам, вырабатываемое организмом кожное сало питает волосы и улучшает их структуру, вследствие чего пряди будут оставаться чистыми дольше.

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    Екатерина Ештокина
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