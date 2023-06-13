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17:04, 13 июня 2023Забота о себе

Россиянок предупредили об опасной летом косметике

Дерматолог Мошкова: в жаркие дни косметика с нафталином и бенгальской розой грозит ожогами

Фото: TuiPhotoEngineer / Shutterstock / Fotodom

Применение некоторых косметических средств в жаркие и солнечные дни летом грозит ожогами и развитием аллергии, предупредила врач-дерматолог Елена Мошкова. Об этом она рассказала россиянкам в беседе с «Москвой 24».

Врач объяснила, что в составе некоторой косметики содержатся фотосенсибилизаторы — вещества, которые увеличивают чувствительность кожи к воздействию света. Она уточнила, что то, насколько сильной будет ответная реакция кожи, зависит от количества наносимого средства, вида самого вещества и длительности его воздействия, а также индивидуальных особенностей организма. «Фотосенсибилизаторы повышают риск солнечного ожога и аллергии. Может появиться покраснение, жжение, зуд, отек, пузыри», — рассказала Мошкова.

По ее словам, усиливать воздействие солнца могут экстракты некоторых растений, например зонтичных; отдушки 6-метилкумарин, метилантранилат, мускус, амбра; бактериостатические добавки, например галоидные салициламиды. Кроме того, продолжила она, фотосенсибилизаторы содержат красители: апельсиновый красный, бенгальская роза, акрифлавин и многие другие; каменноугольная смола и ее производные — нафталин, деготь и так далее.

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Фотосенсибилизаторами, добавила врач, являются и многие эфирные масла: сандаловое, кедровое, лимонное, лаймовое — а также содержащиеся в омолаживающих кремах и средствах от акне ретиноиды.

Наносить кремы, содержащие ретиноиды, необходимо только в вечернее время. А днем пользоваться солнцезащитным средством и беречь кожу от прямого воздействия лучей

Елена Мошковаврач-дерматолог, косметолог

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    Александра Лисица
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