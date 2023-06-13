Путин подписал закон о регулировании рынка табака

Президент Путин утвердил регулирование рынка табачной и никотинсодержащей продукции в РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании рынка табачной и никотинсодержащей продукции по аналогии с тем, как регулируется алкогольный рынок. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом вводится лицензирование деятельности и требования к оборудованию для производства. Последнее, в том числе, потребует государственной регистрации, а также консервации, если его больше не используют.

Отличием от регулирования рынка алкоголя станет отсутствие лицензии для розничной продажи табачной продукции. Вместе с тем утвержден запрет на продажу не в потребительской упаковке, введены ограничения по перемещению продукции, что подразумевает обязательное наличие сопроводительных документов и маркировку при обороте.

Контролировать исполнение законодательства поручено Росалкогольрегулированию. В будущем, возможно, службу переименуют в Росалкогольтабакконтроль. Закон вступает в силу с 1 сентября. Нормы, вводящие лицензирование — с 1 марта 2024 года.

Ранее Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») выяснил, что с начала 2023 года импорт сигарет в Россию вырос более чем в два раза — с 32 до 70 миллионов упаковок.