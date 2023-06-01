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08:49, 1 июня 2023Экономика

В Россию стали импортировать в два раза больше сигарет

«Честный знак»: с начала 2023 года в Россию импортировали 70 млн упаковок сигарет

Фото: Semen Likhodeev / Globallookpress.com

С начала 2023 года импорт сигарет в Россию вырос более чем в два раза — с 32 до 70 миллионов упаковок. Об этом со ссылкой на отчет Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») сообщает РБК.

Импорт сигарет с января по март вырос не только по сравнению с 2022 годом, когда западные санкции за начало спецоперации на Украине вызвали сбои в логистике. Он превысил показатели 2021-го, когда в Россию завезли 35,9 единицы товара. Главным поставщиком табачных изделий в этом году стала Германия — она увеличила объем поставок с 19 до 42 миллионов упаковок и заняла 61 процент рынка. Также в тройку лидеров вошли Болгария и Южная Корея, откуда импортировали по 3,4 миллиона упаковок (по 4,9 процента). Из стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) завезли всего 19,6 миллиона единиц товара.

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Увеличение импорта сигарет и папирос связано с формированием складских запасов — так импортеры хотят обезопаситься от возможных сбоев в поставках, объяснил исполнительный директор табачного консалтингового агентства Fedotov Group Александр Завойкин. Летом 2022 года табачные магазины столкнулись с нехваткой сигарет зарубежных брендов. Причиной стали проблемы с логистикой — грузовики с табаком не пропускали на границе.

Еще одной причиной стала попытка компенсировать провалы в поставках, добавил главный редактор отраслевого агентства «Русский табак» Максим Королев — по его словам, в 2022 году импортеры сигарет испытывали трудности в получении акцизных марок. Также импорт растет из-за объявленного увеличения акциза на табачные изделия. Импортеры могли ускорить поставки и завезти продукцию заранее, чтобы сэкономить, добавил эксперт.

В масштабах всего российского рынка импортные сигареты занимают около трех процентов из 2,35 миллиарда упаковок. Это объясняется тем, что крупнейшие иностранные табачные компании локализовали производство в России, и эти предприятия обеспечивают потребность местного в продукции международных брендов.

С 1 марта в России выросли акцизы на сигареты и папиросы, а также жидкость для вейпов. На табачные изделия ставка увеличилась на два процента – до 2063 рублей за тысячу штук, плюс 16 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены.

Последнее повышение стало внеплановым, так как акциз уже поднимали 1 января. Закон предусматривает и дальнейшее увеличение ставок в 2024 и 2025 годах. Власти объясняют изменения «установлением более справедливого налогового регулирования, направленного на максимальное привлечение дополнительных доходов от никотинсодержащей продукции, направляемых в федеральный бюджет».

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    Вячеслав Агапов
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