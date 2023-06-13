Американист предрек массовые протесты в США в случае посадки Трампа

Американист Рогулев допустил начало массовых протестов в США в случае посадки Трампа

В случае посадки бывшего президента США Дональда Трампа в стране могут начаться массовые протесты, полагает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

В США могут начаться массовые протесты, потому что это беспрецедентный случай, чтобы одного из главных конкурентов действующего президента убирали с дороги таким способом Юрий Рогулев американист

Суть прецедента

Секретные документы, по словам эксперта, забирали домой все президенты: и Билл Клинтон, и Барак Обама. Также их находили у бывшего вице-президента Майка Пенса. У нынешнего президента США Джо Байдена также недавно обнаружили секретные документы периода его пребывания вице-президентом. А экс-госсекретаря Хилари Клинтон во время избирательной кампании в 2016 году обвинили в использовании обычного почтового сервера для пересылки секретных документов.

«Я перечислил случаи, которые в последние годы только выявлялись, но никакого уголовного преследования не было. С Хилари Клинтон, вообще, замяли — она просто стерла этот диск, и все, якобы и не было ничего. С Байденом не знаю, чем закончилось, но никакого расследования по этому поводу не было», — высказался американист.

Возможность урегулировать вопрос была и в случае с Трампом, считает он. «Если бы ему предъявили какие-то обвинения после этого обыска с требованием вернуть, он бы вернул документы, да и все дела», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Архивы президентов

После официального завершения срока любые высокопоставленные чиновники забирают часть документов, имеющих отношение к их деятельности, обратил внимание эксперт. «Это их личный архив: документы, где стоят подписи, где имеет место быть переписка, сообщения, доклады, выступления, конференции, интервью, речи — все это является собственностью человека по американским меркам», — уточнил он.

Затем, по словам Рогулева, человек самостоятельно решает, в каком архиве эти документы будут размещены. Так, кто-то отдает их на хранение в свой родной университет, кто-то — в историческое общество штата, где родился и вырос, кто-то — в национальный архив конгресса или президентскую библиотеку.

«Это выбор самого человека. То есть это обычный случай, это все происходит на регулярной основе, это не то, что он своровал тысячу коробок с документами и не хочет их отдавать. В таких случаях, когда завершается срок, работает специальная комиссия, представители национального архива отбирают, рецензируют все эти документы, особо секретные бумаги забираются в национальный архив. Почему этого не было сделано, я не знаю. Могли и подкинуть в ходе обыска, так что тут дело темное», — подытожил американист.

Ранее власти США в Майами подготовились к беспорядкам на случай ареста Трампа после слушаний по делу о хранении секретных документов.

Бывшему главе государства предъявлены обвинения по 38 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты как «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию». Каждый из них грозит бывшему главе Белого дома 20 годами тюрьмы.