Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:32, 13 июня 2023Мир

Американист предрек массовые протесты в США в случае посадки Трампа

Американист Рогулев допустил начало массовых протестов в США в случае посадки Трампа

Фото: Megan Varner / Reuters

В случае посадки бывшего президента США Дональда Трампа в стране могут начаться массовые протесты, полагает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

В США могут начаться массовые протесты, потому что это беспрецедентный случай, чтобы одного из главных конкурентов действующего президента убирали с дороги таким способом

Юрий Рогулевамериканист

Суть прецедента

Секретные документы, по словам эксперта, забирали домой все президенты: и Билл Клинтон, и Барак Обама. Также их находили у бывшего вице-президента Майка Пенса. У нынешнего президента США Джо Байдена также недавно обнаружили секретные документы периода его пребывания вице-президентом. А экс-госсекретаря Хилари Клинтон во время избирательной кампании в 2016 году обвинили в использовании обычного почтового сервера для пересылки секретных документов.

«Я перечислил случаи, которые в последние годы только выявлялись, но никакого уголовного преследования не было. С Хилари Клинтон, вообще, замяли — она просто стерла этот диск, и все, якобы и не было ничего. С Байденом не знаю, чем закончилось, но никакого расследования по этому поводу не было», — высказался американист.

Возможность урегулировать вопрос была и в случае с Трампом, считает он. «Если бы ему предъявили какие-то обвинения после этого обыска с требованием вернуть, он бы вернул документы, да и все дела», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Архивы президентов

После официального завершения срока любые высокопоставленные чиновники забирают часть документов, имеющих отношение к их деятельности, обратил внимание эксперт. «Это их личный архив: документы, где стоят подписи, где имеет место быть переписка, сообщения, доклады, выступления, конференции, интервью, речи — все это является собственностью человека по американским меркам», — уточнил он.

Затем, по словам Рогулева, человек самостоятельно решает, в каком архиве эти документы будут размещены. Так, кто-то отдает их на хранение в свой родной университет, кто-то — в историческое общество штата, где родился и вырос, кто-то — в национальный архив конгресса или президентскую библиотеку.

Материалы по теме:
«Как такое могло случиться?» В гараже Байдена нашлись секретные материалы. Чем обернется для президента его рассеянность?
«Как такое могло случиться?»В гараже Байдена нашлись секретные материалы. Чем обернется для президента его рассеянность?
13 января 2023
«Страна катится в ад» Дональду Трампу грозит 136 лет тюрьмы. Почему суд над ним угрожает США мощнейшим кризисом?
«Страна катится в ад»Дональду Трампу грозит 136 лет тюрьмы. Почему суд над ним угрожает США мощнейшим кризисом?
6 апреля 2023

«Это выбор самого человека. То есть это обычный случай, это все происходит на регулярной основе, это не то, что он своровал тысячу коробок с документами и не хочет их отдавать. В таких случаях, когда завершается срок, работает специальная комиссия, представители национального архива отбирают, рецензируют все эти документы, особо секретные бумаги забираются в национальный архив. Почему этого не было сделано, я не знаю. Могли и подкинуть в ходе обыска, так что тут дело темное», — подытожил американист.

Ранее власти США в Майами подготовились к беспорядкам на случай ареста Трампа после слушаний по делу о хранении секретных документов.

Бывшему главе государства предъявлены обвинения по 38 пунктам. В обвинительном заключении имеются такие пункты как «незаконное хранение секретных документов», «дача ложных показаний» и «заговор с целью препятствования правосудию». Каждый из них грозит бывшему главе Белого дома 20 годами тюрьмы.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Макрон допустил переговоры с Россией после контрнаступления ВСУ
    Россиянам предложили страховать жилье от падения дронов
    Глава МИД Венгрии объяснил необходимость сохранения контактов с Россией
    Курсам доллара и евро спрогнозировали дальнейший рост
    Американист предрек массовые протесты в США в случае посадки Трампа
    Инспектора ФСИН России поймали при перевозке семи килограммов наркотиков
    Звезда сериала «Чики» сообщила о пополнении в семье
    Столтенберг пообещал обсудить вступление Украины в НАТО после ее победы
    Стало известно о желании чемпиона АПЛ возглавить российский клуб
    Стала известна судьба убийцы российского туриста в Стамбуле
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.