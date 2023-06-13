В США усомнились в успехе украинского контрнаступления

The New York Times: американские аналитики скромно оценивают результаты наступления ВСУ

Американские военные аналитики весьма скромно оценивают результаты украинского контрнаступления, которое идет в районе так называемого «Времьевского выступа» между Запорожской областью и Донецкой народной республикой (ДНР). Пока движение украинской армии «измеряется в ярдах или, самое большее, в милях». Об этом сказано в статье The New York Times.

Украине удалось захватить лишь «крошечные фермерские деревни», а признаков серьезного прорыва до сих пор не было. Автор статьи отметил, что хоть Вооруженные силы Украины (ВСУ) и не сообщает о потерях, но «ее атаки на российские траншеи, бункеры, минные поля и огневые точки, вероятно, нанесут тяжелый урон ее силам».

Утром 10 июня российские военкоры сообщили, что село Макаровка, которое находится в зоне боев, трижды переходило из рук в руки. Но в итоге российские войска смогли контратаковать и удержать деревню.

13 июня стало известно, что украинская армия за сутки потеряла 16 американских БМП Bradley и три немецких танка Leopard 2.