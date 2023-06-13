Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:03, 13 июня 2023Бывший СССР

На Украине опровергли обнаружение холеры

Главный санврач Украины Кузин опроверг обнаружение холеры на подтопленных территориях

Фото: Kaniuka Ruslan / Globallookpress.com

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин опроверг обнаружение холеры на подтопленных после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) территориях. Об этом санврач рассказал в интервью «Эспрессо ТВ».

По его словам, в регионах, которые затронул прорыв ГЭС, происходит ежедневный мониторинг воды. Кроме того, Кузин сообщил, что на Украине проверяют все случаи острых кишечных инфекций, и с 1 июня не было зафиксировано ни одного случая холеры.

Он также рассказал о результатах проверок и заявил о загрязнении «именно поверхностных водоемов, касающихся Черного моря, реки и русла Днепра». Санврач напомнил о запрете купания в водоемах из-за риска заболеть кишечной инфекцией, которая продолжается от трех до пяти суток.

Ранее 13 июня начальник отдела Государственной экологической инспекции Украины Олег Павленко сообщил, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области нашли холеру и кишечную палочку. «Очень большой загрязненности нет, но есть несколько случаев выявления холерной и кишечной палочек», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    США раскрыли содержание нового пакета помощи Украине
    Акинфеев ответил на вопрос о завершении карьеры
    На Украине опровергли обнаружение холеры
    Шахназаров сравнил современный кинематограф с наскальной живописью
    Россиянам рассказали о действиях при покупке новой квартиры с дефектами
    Подсчитан средний размер жилья в Москве после продажи квартиры в регионе
    Сотрудник колонии попался на взятке от заключенного и был задержан ФСБ
    Центробанк раскрыл уровень снижения реального курса рубля
    Сексолог указал на связь ношения тесной одежды с проблемами в интимной жизни
    МИД России выразил озабоченность складированием ядерных бомб в Европе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.