На Украине опровергли обнаружение холеры
Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин опроверг обнаружение холеры на подтопленных после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) территориях. Об этом санврач рассказал в интервью «Эспрессо ТВ».
По его словам, в регионах, которые затронул прорыв ГЭС, происходит ежедневный мониторинг воды. Кроме того, Кузин сообщил, что на Украине проверяют все случаи острых кишечных инфекций, и с 1 июня не было зафиксировано ни одного случая холеры.
Он также рассказал о результатах проверок и заявил о загрязнении «именно поверхностных водоемов, касающихся Черного моря, реки и русла Днепра». Санврач напомнил о запрете купания в водоемах из-за риска заболеть кишечной инфекцией, которая продолжается от трех до пяти суток.
Ранее 13 июня начальник отдела Государственной экологической инспекции Украины Олег Павленко сообщил, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области нашли холеру и кишечную палочку. «Очень большой загрязненности нет, но есть несколько случаев выявления холерной и кишечной палочек», — заявил он.