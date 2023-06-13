На Украине опровергли обнаружение холеры

Главный санврач Украины Кузин опроверг обнаружение холеры на подтопленных территориях

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин опроверг обнаружение холеры на подтопленных после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) территориях. Об этом санврач рассказал в интервью «Эспрессо ТВ».

По его словам, в регионах, которые затронул прорыв ГЭС, происходит ежедневный мониторинг воды. Кроме того, Кузин сообщил, что на Украине проверяют все случаи острых кишечных инфекций, и с 1 июня не было зафиксировано ни одного случая холеры.

Он также рассказал о результатах проверок и заявил о загрязнении «именно поверхностных водоемов, касающихся Черного моря, реки и русла Днепра». Санврач напомнил о запрете купания в водоемах из-за риска заболеть кишечной инфекцией, которая продолжается от трех до пяти суток.

Ранее 13 июня начальник отдела Государственной экологической инспекции Украины Олег Павленко сообщил, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области нашли холеру и кишечную палочку. «Очень большой загрязненности нет, но есть несколько случаев выявления холерной и кишечной палочек», — заявил он.