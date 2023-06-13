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09:15, 13 июня 2023Россия

В Москве объявили программу главного городского выпускного в Парке Горького

Вице-мэр Ракова: более 60 артистов выступят на Московском выпускном в Парке Горького

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

24 июня на главном московском выпускном в Парке Горького выступят более 60 известных артистов, в том числе Люся Чеботина, МОТ, Филипп Киркоров, Катя Адушкина, Konfuz, Глюк’oZa и другие. Как рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ключевыми темами праздника выбраны «Первые» и «Наставники» — программа будет наполнена историями великих людей, которые внесли вклад в развитие цивилизации своими открытиями.

Наши выпускники — это будущее Москвы и России, и мы верим, что они будут первыми во всем. Главные темы праздника подчеркнут, что они наследники великих россиян, и впереди их ждет множество открытий. Столичные одиннадцатиклассники в этом году по-новому готовились к ЕГЭ и установили новый рекорд на Всероссийской олимпиаде школьников. Дети уже очень ждут окончания экзаменов и возможности отдохнуть — на праздник зарегистрировались рекордные 39 тысяч участников. Московские выпускники привыкли к лучшему, и мы надеемся удивить их, поэтому приготовили масштабную программу

Анастасия Раковавице-мэр Москвы по вопросам социального развития

На концерте выступят более 60 артистов, которых выбрали сами выпускники с помощью открытого голосования, отметила Ракова. Выпускной начнется в 20:00 и продлится до 06:00 следующего дня. Завершится праздник дискотекой.

По традиции гости будут проходить в парк по красной ковровой дорожке сквозь световые тоннели под музыку известных диджеев. На территории парка выпускников ждет интерактивная программа, подобранная по самым разным интересам: на Пионерском пруду они увидят цирковое театрализованное шоу с ареной в центре водоема, на музыкальной площадке попробуют себя в качестве артистов музыкальной группы, а на спортивной и киберспортивной площадке поборются между собой в популярных играх. Также для них будет действовать арт-площадка под руководством современных российских художников и танцевальная площадка. Кроме того, в парке будут работать четыре тематические фотозоны. По всей территории парка выпускников будут сопровождать аниматоры и ростовые куклы.

В этом году Московский выпускной также станет местом выражения благодарности своим педагогам. Сделать это смогут не только выпускники, которые запишут видео-сообщения, но и приглашенные звезды, которые поблагодарят своих учителей со сцены.

Генеральным музыкальным партнером «Московского выпускного» станет телеканал «МУЗ-ТВ». Так отпраздновать это событие вместе с тысячами школьников в Парке Горького смогут миллионы телезрителей по всей стране.
При проведении выпускного будут соблюдены все меры безопасности. Вход на территорию парка будет открыт только для выпускников и их сопровождающих по индивидуальным именным браслетам с QR-кодом. Для обеспечения порядка будут задействованы городские службы: полиция, Росгвардия, сотрудники охранных предприятий, бригады скорой и экстренной медицинской помощи, а также МЧС.

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    Инга Разумовская
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