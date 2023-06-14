Сбербанк сообщил об увеличении среднего срока ипотеки

Первый зампред правления Царев: средний срок ипотеки в Сбербанке увеличился с 18 до 24 лет

Средний срок ипотеки в Сбербанке увеличился с 18 до 24 лет. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Таким образом, срок ипотеки возрос на шесть лет. По словам Царева, тенденция интенсивного роста среднего срока ипотеки продолжается с 2019 года. «При этом выплачивают ипотечный кредит клиенты Сбера гораздо быстрее, средний срок выплаты составляет в среднем 4,25 года», — отметил он.

Ранее эксперт рынка недвижимости, член гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков рассказал «Ленте.ру», что в среднем россияне выплачивают ипотеку за 10 лет. При этом в 2022 году процент просрочек по этому виду займов уменьшился.

