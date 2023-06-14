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10:01, 14 июня 2023Экономика

Курс доллара превысил 85 рублей

Курс доллара на Мосбирже впервые с апреля 2022 года превысил 85 рублей
СюжетКурс доллара:

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В ходе торгов на Мосбирже курс доллара превысил 85 рублей впервые с апреля 2022 года, евро поднимался выше 91,7 рубля, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:00 по московскому времени доллар скорректировался до 84,78 рубля, евро — до 91,44 рубля. По сравнением с началом недели обе валюты прибавили более 2,5 рубля. Юань поднялся выше 11,8 рубля.

По сравнению с началом недели доллар и евро подорожали на 2,5 рубля. Такие локальные максимумы наблюдаются на фоне реакции рынка на заседание ОПЕК+, прошедшее 4 июня. Нефтяные котировки не демонстрируют ожидаемого роста, стоимость сорта Brent остается ниже 75 долларов за баррель, сорт WTI Торгуется ниже 70 долларов.

Основные российские фондовые индексы растут. Индекс Мосбиржи прибавляет 0,74 процента, индекс РТС — 0,25 процента.

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    Платон Щукин
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