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18:33, 14 июня 2023Путешествия

Устраивающий откровенные вечеринки отель 16+ в Турции начнет пускать детей

Отель для взрослых Adam&Eve в Турции начнет пускать детей

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Турецкий отель Adam&Eve, работающий по системе «только для взрослых», начнет пускать туристов с детьми. Об этом пишет портал TourDom со ссылкой на представителей гостиничного комплекса.

Размещение семей в отеле 16+ в Белеке, устраивающем откровенные вечеринки, будет возможно с 1 ноября 2023-го по 31 марта 2024 года. Причины такого решения неизвестны.

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При этом специалисты туротрасли полагают, что гостиница стремится поддержать заполняемость в низкий сезон. Сами отдыхающие уверены, что такая мера вызвана спадом продаж.

Ранее в июне охранник пятизвездочного отеля Orange County в турецком Кемере избил российского туриста за купание в море ночью. Турагент рассказала, что работник службы безопасности гостиницы формата adults only («только для взрослых» — прим. «Ленты.ру») напал на ее клиента, который приехал на празднование свадьбы. По ее словам, у россиянина поврежден глаз.

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    Фариза Бацазова
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