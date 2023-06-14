Представитель Adidas опроверг сообщения о возвращении компании в Россию 1 ноября

Представитель Adidas опроверг сообщения СМИ о том, что компания возвращается на рынок.

Telegram-канал Mash 9 июня сообщил, что Adidas готовится к возвращению на российский рынок спустя год после объявления об уходе. По данным канала, открытие планируется 1 ноября 2023 года.

Уточняется, что компания подписала контракт с ливанской Daher. Набор сотрудников планируют начинать в начале осени, чтобы подготовить все к запуску магазинов. Канал со ссылкой на неназванных сотрудников сообщает, что в настоящий момент происходит стадия создания портфеля магазинов.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин рассказал, что новые владельцы Adidas в РФ могут открыть магазины одновременно. По его словам, вероятным претендентом на покупку российского бизнеса является ближневосточная группа Daher.

Представитель Adidas на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что компания готовится к возвращению на российский рынок и подписала контракт с ближневосточной Daher, заявил, что германский концерн по производству спортивной обуви и одежды продолжает процесс закрытия бизнеса на территории России. «В октябре мы объявили о прекращении нашей деятельности в России. В настоящее время процесс закрытия нашего бизнеса продолжается», — сообщил он.

Информация о возвращении Adidas на российский рынок получила широкое распространение в СМИ.

Ряд изданий опубликовали комментарий представителя компании с опровержением этих сведений.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»