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10:47, 14 июня 2023Ценности

Россиянкам назвали визуально старящую одежду

Стилистка Ксения Болилая назвала одежду неподходящего размера старящей женщин

Фото: Unsplash

Стилистка Ксения Болилая назвала россиянкам визуально старящую одежду. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

По словам специалистки, ухудшить внешний вид женщин старше 40 лет способны предметы гардероба неподходящего размера. Подобные вещи могут добавить объем телу либо подчеркнуть морщины на коже. В то же время эксперт внесла в список вышедшие из моды наряды, а также мини-юбки и топы.

«Высокие каблуки и туфли на платформе, например, могут быть неудобными и добавить вам лишних лет. Лучше выбирать обувь на невысоком каблуке или совсем без него, которая будет подчеркивать вашу женственность», — добавила собеседница издания.

Ранее российская стилистка и дизайнер Аника Керимова также назвала вещи, которые визуально старят женщин. В первую очередь специалистка отметила туфли фасона «Мэри Джейн». Кроме того, собеседница издания выделила платки и шарфы, оформленные росписью, а также укороченные костюмы в офисном стиле.

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    Алина Гостева
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