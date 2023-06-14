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15:16, 14 июня 2023Россия

Кремль назвал большим грядущее выступление Путина на ПМЭФ

Песков заявил, что грядущее выступление Путина на ПМЭФ будет большим

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Грядущее выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет большим. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Президент готовится к участию в пленарном заседании ПМЭФ, которое состоится в пятницу. Ориентировочно, на данный момент на 14:00 пленарка намечена. Будет большое выступление президента, затем дискуссия», — пояснил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что каждое выступление Путина в рамках форума имеет высокую важность «для мира экономики, политики, торгово-экономических ориентиров России», и его речь 16 июня не станет исключением. Пресс-секретарь главы государства также подчеркивал, что часть пленарной сессии, как и всегда, пройдет в формате дискуссии.

ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня 2023 года в Санкт-Петербурге. Главная тема форума — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Запланировано шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами арабского мира, Индии, Китая, ЕАЭС — АСЕАН, Латинской Америки и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

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