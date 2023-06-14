Кремль назвал большим грядущее выступление Путина на ПМЭФ

Песков заявил, что грядущее выступление Путина на ПМЭФ будет большим

Грядущее выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет большим. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Президент готовится к участию в пленарном заседании ПМЭФ, которое состоится в пятницу. Ориентировочно, на данный момент на 14:00 пленарка намечена. Будет большое выступление президента, затем дискуссия», — пояснил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что каждое выступление Путина в рамках форума имеет высокую важность «для мира экономики, политики, торгово-экономических ориентиров России», и его речь 16 июня не станет исключением. Пресс-секретарь главы государства также подчеркивал, что часть пленарной сессии, как и всегда, пройдет в формате дискуссии.

ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня 2023 года в Санкт-Петербурге. Главная тема форума — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Запланировано шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами арабского мира, Индии, Китая, ЕАЭС — АСЕАН, Латинской Америки и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).