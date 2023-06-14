Российские войска отразили атаку ВСУ на Времевском выступе

Минобороны: армия России отразила атаку ВСУ на Времевском выступе

Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Времевском выступе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Попытку наступления на указанном участке предприняли две мотопехотные роты ВСУ. Их поддерживала бронегруппа из четырех танков и 11 бронемашин.

По наступающим силам противника отработала российская авиация и артиллерия. В результате были уничтожены все участвовавшие в атаке танки, а также семь бронемашин.

Помимо этого, Минобороны сообщило, что с 4 июня украинские войска потеряли около 7,5 тысячи человек на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины.

