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09:46, 14 июня 2023Ценности

Блогершу обругали в сети за появление на девичнике подруги в откровенном наряде

Блогершу Реми Бадер обругали в сети за появление на девичнике подруги в пляжном платье

Кадр: @RemiBader / TikTok

Популярная блогерша Реми Бадер показала откровенный наряд, который она выбрала для появления на девичнике подруги, и подверглась критике в сети. Соответствующие ролик и комментарии опубликованы в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсер позировала на камеру в платье с разноцветным принтом из коллекции Michael Castello x Revolve за 288 долларов (24 тысячи рублей). На размещенных кадрах видно, что наряд оформлен глубоким декольте и разрезами по бокам. Вдобавок юзерша отрезала часть платья, тем самым создав костюм, состоящий из кроп-топа и оголяющей живот юбки длины макси.

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Зрители не оценили внешний вид девушки, которая в конце продемонстрировала фото с невестой. «Зачем идти на свадьбу в пляжной одежде?», «Абсолютно не подходящий для девичника наряд», «Ты собиралась на пляж?», «Какой ужас, бедная подруга!» — обругали Бадер подписчики в комментариях под публикацией.

В феврале американская актриса Энн Хэтэуэй вышла в свет в откровенном наряде и подверглась критике в сети. 40-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Она пришла ко мне», которая состоялась в рамках кинофестиваля в Берлине. На красной дорожке звезда появилась в сетчатом платье из кожаных бантов.

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    Майя Пономаренко
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