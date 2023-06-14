Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:22, 14 июня 2023Россия

В России школьница умерла после приема крепкого пива вместе с лекарством

В Екатеринбурге 14-летняя школьница умерла, смешав крепкое пиво с лекарством

Фото: Сергей Петров / Globallookpress.com

В Екатеринбурге умерла 14-летняя школьница, смешавшая употребление крепкого пива с приемом лекарств. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Девочка пришла в гости к знакомому. Вдвоем они выпили 1,5 литра крепкого пива одной из популярных марок. Вскоре школьница почувствовала себя плохо и ушла в другую комнату. Уже ночью хозяин квартиры заподозрил неладное и вызвал подруге скорую помощь.

Прибывшие на место медики не смогли спасти девочку. Позже было установлено, что он принимала «Анафранил» — препарат, несовместимый с алкоголем. О погибшей известно, что она воспитывалась в неполной семье, на учете в психо-неврологическом диспансере не состояла.

В июне по России прокатилась волна отравлений суррогатным алкоголем. 9 июня число пострадавших превысило 100 человек. Причиной отравления стал алкогольный напиток «Мистер Сидр», произведенный самарским предприятием ООО «Анди».

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости
    Стало известно о ранении соратника Кадырова в зоне СВО
    В ЮАР обнаружили самый старый след Homo sapiens
    Посетителям ПМЭФ предложили бодрящий арктический напиток из оленины
    СБУ обвинила киевскую компанию в работе на «Росатом»
    Забаррикадировавшийся в квартире москвич выпал из окна и выжил
    Развеян миф о необходимости выпивать два литра воды в день
    Суд отклонил иск Земфиры об исключении из реестра иноагентов
    Армения обвинила Азербайджан в обстреле строящегося при участии США завода
    В ЕС понадеялись на прекращение украинского конфликта после избрания Трампа
    Главарь крупнейшей банды России Джако решил жениться в СИЗО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.