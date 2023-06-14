В России школьница умерла после приема крепкого пива вместе с лекарством

В Екатеринбурге 14-летняя школьница умерла, смешав крепкое пиво с лекарством

В Екатеринбурге умерла 14-летняя школьница, смешавшая употребление крепкого пива с приемом лекарств. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Девочка пришла в гости к знакомому. Вдвоем они выпили 1,5 литра крепкого пива одной из популярных марок. Вскоре школьница почувствовала себя плохо и ушла в другую комнату. Уже ночью хозяин квартиры заподозрил неладное и вызвал подруге скорую помощь.

Прибывшие на место медики не смогли спасти девочку. Позже было установлено, что он принимала «Анафранил» — препарат, несовместимый с алкоголем. О погибшей известно, что она воспитывалась в неполной семье, на учете в психо-неврологическом диспансере не состояла.

В июне по России прокатилась волна отравлений суррогатным алкоголем. 9 июня число пострадавших превысило 100 человек. Причиной отравления стал алкогольный напиток «Мистер Сидр», произведенный самарским предприятием ООО «Анди».