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10:22, 14 июня 2023Россия

За сутки Украина выпустила по Белгородской области десятки снарядов

Гладков сообщил, что за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области десятки снарядов

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории приграничной Белгородской области десятки снарядов. Это следует из отчета губернатора Вячеслава Гладкова об ударах по региону за 13 июня, который опубликован в Telegram.

Наиболее сильному обстрелу подвергся Грайворонский городской округ. Противник 21 раз выстрелил из гранатомета по территории возле села Новостроевка-Вторая. Три минометных снаряда упали возле села Дроновка, был поврежден частный дом. Также из миномета было обстреляно село Сподарюшино и контрольно-пропускной пункт в Козинской сельской территории. Кроме того, на территории горокруга сбили два беспилотника.

Еще 22 прилета зафиксировали в Шебекинском городском округе. Также был уничтожен беспилотник противника в селе Артельное.

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