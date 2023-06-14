За сутки Украина выпустила по Белгородской области десятки снарядов

Гладков сообщил, что за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области десятки снарядов

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории приграничной Белгородской области десятки снарядов. Это следует из отчета губернатора Вячеслава Гладкова об ударах по региону за 13 июня, который опубликован в Telegram.

Наиболее сильному обстрелу подвергся Грайворонский городской округ. Противник 21 раз выстрелил из гранатомета по территории возле села Новостроевка-Вторая. Три минометных снаряда упали возле села Дроновка, был поврежден частный дом. Также из миномета было обстреляно село Сподарюшино и контрольно-пропускной пункт в Козинской сельской территории. Кроме того, на территории горокруга сбили два беспилотника.

Еще 22 прилета зафиксировали в Шебекинском городском округе. Также был уничтожен беспилотник противника в селе Артельное.