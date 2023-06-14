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22:21, 14 июня 2023Мир

В Италии высказались о посреднике в конфликте на Украине

Итальянский журналист Фелтри: Берлускони мог выступить посредником в конфликте на Украине
Сильвио Берлускони

Сильвио Берлускони. Фото: Mimmo Carriero / Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони мог выступить в роли посредника для урегулирования украинского конфликта, заявил в эфире Canale 5 итальянский журналист и политик, редакционный директор газеты Libero Витторио Фелтри.

По его словам, он мог внести свой вклад в разрешение кризиса благодаря дружбе с президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению журналиста, ему помешали это сделать. «Почему Берлускони не был задействован для попытки достичь мира на Украине», — высказался он. Как уточнил Фелтри, Путин считал итальянского политика искренним другом.

«Берлускони наверняка добился бы успеха на переговорах, разговаривая с другом. Они объяснились бы и, вероятно, достигли договоренности», — предположил журналист.

Ранее Путин назвал бывшего премьер-министра Италии, скончавшегося 12 июня, большим другом российского народа.

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    Марина Совина
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