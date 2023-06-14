Назван срок начала продаж отечественных мотоциклов для кортежей чиновников

НАМИ: электромотоциклы Aurus Merlon для госорганов начнут продавать в 2024 году

Российский электромотоцикл Aurus Merlon, созданный преимущественно для кортежей чиновников, может поступить в продажу в России в 2024 году. Срок начала продаж в разговоре с ТАСС назвал директор направления «Мотоцикл» проекта Единой модульной платформы НАМИ Евгений Торженов.

Транспортное средство также предназначено для частных лиц, однако спрос на него вряд ли будет высоким, отметил он. В НАМИ считают, что из-за его высокой стоимости граждане будут предпочитать отечественный электромотоцикл бензиновым аналогам. По словам Торженова, цена Aurus Merlon будет превышать стоимость мотоциклов на бензине в полтора-два раза.

Новый электромотоцикл мощностью 140 киловатт-часа разгоняется до 100 километров в час за 3,7 секунды. Запас хода транспортного средства составит 200 километров. Заряжаться от стационарной зарядной станции электромотоцикл будет за час, а от обычной розетки — за 8-10 часов. Транспортное средство можно использовать при отрицательных температурах (до минус 25 градусов).

Ранее «АвтоВАЗ» представил новую модель автомобиля Lada Aura на базе седана Lada Vesta стоимостью более 2 миллионов рублей. В компании ожидают, что новая модель будет востребована в бюджетных организациях, учреждениях, а также среди чиновников регионального уровня. Автомобилем уже заинтересовалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она оценила удобные кресла машины и светлую обивку салона.