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11:58, 14 июня 2023Силовые структуры

Забаррикадировавшийся в квартире москвич выпал из окна и выжил

В Москве выпал мужчина, забаррикадировавшийся в квартире после нападения на жену и дочь
Начало событий в новости В Москве мужчина забаррикадировался после нападения с ножом на жену и дочь

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве мужчина, забаррикадировавшийся в квартире после нападения с ножом на жену и дочь, выпал из окна и выжил. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В настоящее время его осматривают врачи. Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что семейный конфликт произошел в жилом доме на Южнобутовской улице. В ходе ссоры женщина заявила мужу, что уходит от него. Тогда он взял нож и стал угрожать ей, а затем ранил дочь. Жена выхватила нож у мужчины, порезавшись, забрала у него дочь и выбежала из квартиры.

После этого глава семьи забаррикадировался и уселся на балконе шестого этажа, свесив ноги. Женщина с дочерью под присмотром врачей, им оказывается помощь.

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    Любовь Ширижик
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