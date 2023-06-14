Забаррикадировавшийся в квартире москвич выпал из окна и выжил

В Москве выпал мужчина, забаррикадировавшийся в квартире после нападения на жену и дочь

В Москве мужчина забаррикадировался после нападения с ножом на жену и дочь

Начало событий в новости В Москве мужчина забаррикадировался после нападения с ножом на жену и дочь

В Москве мужчина, забаррикадировавшийся в квартире после нападения с ножом на жену и дочь, выпал из окна и выжил. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В настоящее время его осматривают врачи. Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что семейный конфликт произошел в жилом доме на Южнобутовской улице. В ходе ссоры женщина заявила мужу, что уходит от него. Тогда он взял нож и стал угрожать ей, а затем ранил дочь. Жена выхватила нож у мужчины, порезавшись, забрала у него дочь и выбежала из квартиры.

После этого глава семьи забаррикадировался и уселся на балконе шестого этажа, свесив ноги. Женщина с дочерью под присмотром врачей, им оказывается помощь.