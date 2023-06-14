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11:28, 14 июня 2023Силовые структуры

В Москве мужчина забаррикадировался после нападения с ножом на жену и дочь

В Москве полиция прибыла в квартиру, где закрылся напавший с ножом на жену и дочь мужчина

Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com

В Москве мужчина напал с ножом на жену и дочь, а затем закрылся в квартире. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, семейный конфликт разгорелся в жилом доме на Южнобутовской улице. В ходе ссоры женщина заявила мужу, что уходит от него. Тогда он взял нож и стал угрожать ей, а затем ранил дочь. Жена выхватила нож у мужчины, порезавшись, выхватила у него дочь и выбежала из квартиры.

После этого глава семьи забаррикадировался и уселся на балконе шестого этажа, свесив ноги. К месту прибыла полиция и спасатели, которые в настоящее время пытаются вскрыть входную дверь.

Женщина с дочерью под присмотром врачей, им оказывается помощь. Также ими займутся психологи, уточняет Telegram-канал Mash.

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    Любовь Ширижик
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