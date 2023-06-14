Россиянин сообщил о минировании школы от имени друга из мести за долг

В Челябинской области мужчина предстанет перед судом за лжеминирование школы из мести

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 51-летнего местного жителя, который из мести другу сообщил о лжеминировании школы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным следствия, житель поселка Береговой решил отомстить другу, который отказывался возвращать долг его сожительнице. Обвиняемый от его имени позвонил на телефон единой диспетчерской службы и сообщил о минировании поселковой школы. Туда прибыла следственно-оперативная группа, проверила здание и не нашла взрывное устройство. Тогда силовики стали искать звонившегося и установили причастность местного жителя к ложному сообщению.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры»). Материалы направлены в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу.