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10:11, 14 июня 2023Силовые структуры

Россиянин сообщил о минировании школы от имени друга из мести за долг

В Челябинской области мужчина предстанет перед судом за лжеминирование школы из мести

Фото: Алексей Душутин / Коммерсантъ

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 51-летнего местного жителя, который из мести другу сообщил о лжеминировании школы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным следствия, житель поселка Береговой решил отомстить другу, который отказывался возвращать долг его сожительнице. Обвиняемый от его имени позвонил на телефон единой диспетчерской службы и сообщил о минировании поселковой школы. Туда прибыла следственно-оперативная группа, проверила здание и не нашла взрывное устройство. Тогда силовики стали искать звонившегося и установили причастность местного жителя к ложному сообщению.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры»). Материалы направлены в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу.

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    Любовь Ширижик
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