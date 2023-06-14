Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:55, 14 июня 2023Силовые структуры

Супружеская пара россиян обустроила на даче нарколабораторию

Молодые супруги обустроили нарколабораторию на подмосковной даче, полиция изъяла мефедрон

Фото: Sven Hoppe / Globallookpress.com

В Подмосковье полицейские обнаружили нарколабораторию, обустроенную молодыми супругами на даче. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

21-летний молодой человек и его 19-летняя жена наладили криминальный бизнес в начале 2023 года в частном доме СНТ в Орехово-Зуевского городского округа. Дача принадлежит матери молодого человека.

В ходе обыска полицейский спецназ изъял более трех тысяч свертков с порошком, пакет с веществом светлого цвета, два стеклянных лотка со смесью, четыре канистры с химическими жидкостями и оборудование для синтезирования наркотиков.

Эксперты установили, что молодые супруги хранили дома свыше одного килограмма мефедрона. В отношении них возбуждено уголовное дело. Их заключили под стражу.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости
    Залужного уличили в руководстве взрывами на «Северных потоках». Как ответил Киев?
    Обнаружен превращающийся в алмаз белый карлик
    Артем Михалков перечислил любимые места в Москве
    В Запорожье заявили о сокращении темпов наступления Украины из-за погоды
    В Госдуме пообещали разобраться с правовым статусом ЧВК
    Украина пригласила президента Бразилии на саммит по «формуле мира» Зеленского
    В «АвтоВАЗе» назвали негативные последствия от перехода на кириллицу
    Супружеская пара россиян обустроила на даче нарколабораторию
    Дачникам перечислили способы избавиться от колорадского жука
    В ЛНР сообщили об употреблении бойцами ВСУ наркотических анальгетиков
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.