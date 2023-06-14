Супружеская пара россиян обустроила на даче нарколабораторию

Молодые супруги обустроили нарколабораторию на подмосковной даче, полиция изъяла мефедрон

В Подмосковье полицейские обнаружили нарколабораторию, обустроенную молодыми супругами на даче. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

21-летний молодой человек и его 19-летняя жена наладили криминальный бизнес в начале 2023 года в частном доме СНТ в Орехово-Зуевского городского округа. Дача принадлежит матери молодого человека.

В ходе обыска полицейский спецназ изъял более трех тысяч свертков с порошком, пакет с веществом светлого цвета, два стеклянных лотка со смесью, четыре канистры с химическими жидкостями и оборудование для синтезирования наркотиков.

Эксперты установили, что молодые супруги хранили дома свыше одного килограмма мефедрона. В отношении них возбуждено уголовное дело. Их заключили под стражу.