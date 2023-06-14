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18:27, 14 июня 2023Забота о себе

Кардиолог подсказала альтернативы вредным для сердца продуктам

Кардиолог Бет Абрамсон посоветовала заменить мороженое йогуртом

Фото: Sam Moghadam Khamseh / Unsplash

Кардиолог Бет Абрамсон подсказала продукты и рецепты их приготовления, которые способны заменить вредную для здоровья пищу. Ее слова цитирует издание Insider.

Специалистка посоветовала есть курицу вместо красного мяса. По ее словам, это снизит вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, риск инсультов и инфарктов. Кроме того, она предложила заменить мороженое с большим содержанием жира на замороженный несладкий йогурт с добавлением фруктов.

Абрамсон добавила, что людям с проблемами сердца и диабетом следует чаще запекать продукты, а не готовить их на сковороде. Она уверена, что любому жареному блюду можно найти здоровую альтернативу. «Даже французские тосты, которые традиционно жарят на масле с большим содержанием насыщенных жиров, можно приготовить так, чтобы они стали полезными. Например, обмакнуть хлеб в молоко с яйцом, а затем запечь его в духовке», — сказала кардиолог.

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