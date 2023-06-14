Разработчик радара для ЗРК С-300 отдал мошенникам пять миллионов рублей

Телефонные мошенники обманом выманили 5 млн рублей у разработчика радара для ЗРК С-300

Телефонные мошенники обманули на пять миллионов рублей 73-летнего доктора технических наук Сергея Гаричева, участвовавшего в разработке радара для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Ученый попался на преступную схему аферистов, которые прислали ему СМС якобы от имени ректора Московского физико-технического института. В сообщении мошенники просили Гаричева срочно связаться с замминистра образования по указанному номеру. Гаричев позвонил лжечиновнику, который убедил ученого в том, что его личные данные раскрыты и ему нужно разбираться с ФСБ.

После этого под видом майора спецслужб с Гаричевым связался аферист и выманил у него обманом пять миллионов рублей.

Отправив мошеннику деньги, ученый понял, что был обманут, и обратился в правоохранительные органы.