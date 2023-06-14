В забайкальском нацпарке впервые обнаружили гнездо редкой дрофы

На территории нацпарка Алханай в Забайкалье впервые обнаружили гнездо редкой дрофы

Гнездо редкой дрофы впервые обнаружили на территории нацпарка Алханай в Забайкальском крае. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу заповедника.

«Во время обновления минерализованной полосы в местности Салия инспекторами обнаружено гнездо восточного подвида дрофы. Отмечен вылет самки дрофы с гнезда и в 100 метрах зафиксирована еще одна особь дрофы», — рассказали в нацпарке.

Там уточнили, что позже специалистам также удалось сфотографировать гнездо с двумя яйцами, когда самка отсутствовала.

Дрофа занесена в Красную книгу международного союза охраны природы, а также в Красные книги многих государств, в том числе России, как уязвимый вид. На территории Алханая в разные годы численность этих птиц варьировалась от 2 до 13 особей.

