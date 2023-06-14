Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
09:38, 14 июня 2023Моя страна

В забайкальском нацпарке впервые обнаружили гнездо редкой дрофы

На территории нацпарка Алханай в Забайкалье впервые обнаружили гнездо редкой дрофы
Дрофа. Архивное фото

Дрофа. Архивное фото. Фото: Christian Naumann / Globallookpress.com

Гнездо редкой дрофы впервые обнаружили на территории нацпарка Алханай в Забайкальском крае. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу заповедника.

«Во время обновления минерализованной полосы в местности Салия инспекторами обнаружено гнездо восточного подвида дрофы. Отмечен вылет самки дрофы с гнезда и в 100 метрах зафиксирована еще одна особь дрофы», — рассказали в нацпарке.

Там уточнили, что позже специалистам также удалось сфотографировать гнездо с двумя яйцами, когда самка отсутствовала.

Дрофа занесена в Красную книгу международного союза охраны природы, а также в Красные книги многих государств, в том числе России, как уязвимый вид. На территории Алханая в разные годы численность этих птиц варьировалась от 2 до 13 особей.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Медведев предупредил о возможном ответе из-за диверсии на «Северных потоках»
    Одна ошибка стюардессы обошлась авиакомпании в пять миллионов рублей
    Захарова отреагировала на просьбу Макрона о визите на саммит БРИКС
    Андролог предупредил о вредной для мужского здоровья туалетной привычке
    Российский вратарь «Флориды» оценил проигрыш «Вегасу» в финале Кубка Стэнли
    Жена Канье Уэста прошлась по улицам в прозрачных колготках и без обуви
    Российского военнослужащего осудили на пять лет колонии за самоволку
    Названы повлекшие уничтожение Bradley просчеты Киева
    За сутки Украина выпустила по Белгородской области десятки снарядов
    Очевидица рассказала о последствиях потопа в Сочи
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.