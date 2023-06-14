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00:40, 14 июня 2023Экономика

Греф оценил угрозу от развития искусственного интеллекта

Глава Сбербанка Греф: ИИ станет одним из главных двигателей изменений бизнес-модели
Герман Греф

Герман Греф. Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью РБК оценил угрозу от взрывного развития технологий искусственного интеллекта (ИИ).

«Вы знаете, если ты что-то рассматриваешь как угрозу, то это и реализуется как угроза. Я предпочитаю всегда искать возможности, тем более в этом случае», — заявил Греф.

Он отметил, что сейчас технологии искусственного интеллекта действительно переживают бум, став «всеобщим инструментом, как электричество». «Поэтому если раньше мы смотрели, как с помощью ИИ повысить эффективность тех или иных направлений нашего бизнеса, то теперь искусственный интеллект станет одним из главных двигателей изменений бизнес-модели в целом», — сказал глава Сбербанка.

Греф допустил, что полностью переизобрести бизнес-модель в течение трехлетнего цикла может не удасться, однако этот цикл точно будет очень значимым с точки зрения создания ключевых предпосылок для достаточно радикального изменения бизнес-модели Сбербанка.

Ранее первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что искусственный интеллект будет определять наше будущее, а самыми востребованными специалистами в ближайшие пять лет станут эксперты по искусственному интеллекту и машинному обучению, бизнес-аналитики и инженеры по робототехнике.

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    Марина Совина
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