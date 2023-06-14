Ichnos: в Кейптауне нашли самый старый след Homo sapiens

Ученые Университета Нельсона Манделы в ЮАР обнаружили самый старый след Homo sapiens возрастом 153 тысячи лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Ichnos.

К 2023 году ученые обнаружили в Африке 14 ихнозитов (следов деятельности гоминидов) возрастом более 50 тысяч лет. Их разделяют на восточноафриканский кластер (5 следов) и южноафриканский кластер, на побережье Кейптауна (9 следов). Еще 10 ихнозитов располагаются в других странах мира, включая Великобританию и Аравийский полуостров.

В новой работе ученые с помощью оптически стимулированной люминесценции определили возраст семи ихнозитов, приписываемых Homo sapiens и идентифицированных за последние пять лет на побережье Кейптауна в Южной Африке. Стимулированная люминесценция позволяет определить, как давно участок подвергался воздействию солнечного света и когда был погребен. Оказалось, что следы значительно различаются по возрасту, который находится в диапазоне от 71 до 153 тысяч лет.

След возрастом 153 тысячи лет был найден в национальном парке Гарден-Рут, к западу от прибрежного города Найсна на южном побережье мыса. Два ранее датированных участка в Южной Африке, Нахун и Лангебаан, датируются около 124 тысячами лет и 117 тысячами лет соответственно.

Вместе с другими свидетельствами, включая изготовление сложных каменных орудий, рисунков, ювелирных изделий и добычи моллюсков, находка подтверждает, что южное побережье Кейптауна было областью, в которой ранние анатомически современные люди выживали, развивались и процветали до того, как начали распространяться из Африки на другие континенты.

Ихнозиты в Восточной Африке намного старше: возраст самого древнего составляет 3,66 миллиона лет, а самого молодого — 0,7 миллиона лет. Они принадлежат не Homo sapiens, а более ранними видами, такими как австралопитеки, Homo heidelbergensis и Homo erectus. Южноафриканские археологические памятники значительно моложе и отнесены к Homo sapiens. Они находятся в обнаженных породах эолиантах, которые подвержены эрозии, что осложняет их изучение.