Названы лучшие места для отдыха в Индонезии

Посол России в Индонезии рекомендовала отдых на Бали, в городе Флорес и на озере Тоба

Российским туристам назвали лучшие места для отдыха в Индонезии. О них РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказала посол России в этой азиатской стране Людмила Воробьева.

Дипломат рекомендовала три места, которые обязательно сделают путешествие интересным: остров Бали, город Флорес и озеро Тоба. «Лично я была в восторге от Комодских островов, где живут те самые огромные комодские драконы, где потрясающая природа и много наикрасивейших мест, например, город Флорес», — поделилась впечатлениями Воробьева.

Она добавила, что на острове Суматра есть красивое озеро Тоба — самое большое вулканическое озеро в мире, в центре которого расположен остров, по площади он больше Сингапура. Воробьева уточнила, что в этом месте живут батаки — народ, исповедующий христианство.

Дипломат предупредила россиян, что перед поездкой им нужно обязательно ознакомиться с правилами пребывания в стране и проверить срок действия визы. А во время путешествия по Индонезии следует соблюдать местные законы и обычаи.

Ранее стало известно, что жители Бали стали писать больше доносов на туристов, в том числе россиян, из-за чего выросло количество депортаций. По данным властей, граждане страны все чаще жалуются на неправомерное поведение иностранцев. Приезжих призывают не воспринимать каждую зону Бали в качестве места отдыха, поскольку там живут люди.