Сбербанк спрогнозировал рост числа выдач ипотечных кредитов в 2023 году

Сбербанк прогнозирует рост числа выдач ипотечных кредитов в 2023 году на 46 процентов

Сбербанк прогнозирует рост числа выдач ипотечных кредитов в 2023 году на 46 процентов. Об этом заявил журналистам первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сбербанк ожидает рост выдач ипотечных кредитов в 2023 году на 46 процентов. Сбер прогнозирует выдать в этом году ипотечных кредитов на 3,8 триллиона рублей — существенно выше, чем в прошлом году, когда показатель составил 2,6 триллиона рублей. Таким образом, мы ожидаем рост выдач на 46 процентов в 2023 году по сравнению с 2022 годом», — сказал он.

Царев уточнил, что в 2022 году ожидается выдача порядка 1,2 миллиона кредитов в сравнении с 822,5 тысячи ипотек в прошлом году. Также прогноз темпов роста ипотечного портфеля жилищных кредитов Сбербанка за 2023 год составит 25 процентов, заключил он.

Ранее аналитики сервиса Сбера «Домклик» выяснили, что в 2023 году россияне стали дольше выплачивать ипотеку, средний срок оформленных ими кредитов на жилье вырос до 24 лет. В 2019 году показатель был на уровне 18 лет, в 2020-м — 19 лет, а в 2021-м — 21 год.