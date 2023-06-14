Названы главные способы обмана туристов в Стамбуле

В Стамбуле туристов часто обманывают недобросовестные таксисты

Россиянам назвали главные способы обмана туристов в такси, отелях и ресторанах Стамбула. Подборку популярных уловок для неопытных путешественников составило РИА Новости.

Первое место, где туристы сталкиваются с обманом, — такси в аэропорту. Отмечается, что максимальная стоимость поездки в центральные районы города (Таксим, Султанахмет) составляет около 450 лир (примерно 1700 рублей). Однако итоговая цена пассажиру заранее неизвестна — она высвечивается на счетчике только в конце маршрута. Этим часто пользуются недобросовестные водители без навигаторов, которые могут долго плутать по городу.

Местный экскурсовод Беркан Ташан рекомендует заранее заказывать трансфер в отеле или через агентство. Кроме того, он советует скачать приложения Gettransfer и Kiwitaxi и приобрести сим-карту с интернетом Vodafone еще в России или Turkcell в аэропорту.

Еще одна сложность, которая возникает у путешественников в Стамбуле, — покупка билетов на общественный транспорт. Приобрести карточку на одну-две поездки в этом городе не получится, как сообщает издание. Лучше купить за 50 лир (177 рублей) аналог московской «Тройки» Istanbulkart и положить на нее столько денег, сколько понадобится для всех поездок на метро, автобусе или трамвае.

Третье место, где можно столкнуться с обманом в Стамбуле, — отели. Часто туристы выбирают самые дешевые варианты размещения в центре, особенно если фотографии гостиницы на сайте бронирования выглядят презентабельно. Но по факту оказывается, что ожидания не соответствуют реальности. Экскурсовод Ташан предупреждает, что минимальная цена за размещение с комфортом — 1300 лир (пять тысяч рублей).

В подборке мест, где у туристов часто возникают неприятные ситуации, также есть кафе и рестораны. Эксперты рекомендуют расплачиваться там только в лирах, поскольку доллары и евро сотрудники заведений переводят в турецкую валюту по удобному им курсу.

Ранее российских туристов предупредили о самых популярных схемах мошенничества на отдыхе. В первую очередь путешественникам, отправляясь в поездки за рубеж, необходимо продумать, как перемещаться по стране. Чтобы избежать обмана, россиянам следует обращаться к представителям надежных, лицензированных компаний по перевозке и всегда заранее узнавать у водителя стоимость поездки.