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13:38, 14 июня 2023Мир

Япония решила укрепить сотрудничество с НАТО

Япония решила укрепить сотрудничество с НАТО ради свободного Индо-Тихоокеанского региона

Фото: Takashi Aoyama / Pool / Reuters

Япония решила укрепить сотрудничество с НАТО ради реализации принципа свободного Индо-Тихоокеанского региона. Об этом на пресс-конференции в Токио сказал генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно, передает РИА Новости.

По его словам, вопросы обеспечения безопасности в регионе не отделимы от Европы, а Североатлантический альянс является надежным партнером японской стороны. Он рассказал, что между Токио и НАТО разрабатывается план адаптированного по странам партнерства. Однако сроки его реализации еще не определены.

Ранее стало известно, что Япония и НАТО захотели развивать сотрудничества в киберпространстве и космической сфере для противостояния России и Китаю. Соответствующее соглашение может быть подписано в рамках саммита Североатлантического альянса, который пройдет в Литве в июле и который планирует посетить японский премьер-министр Фумио Кисида.

Предполагается, что обновленная программа сотрудничества будет сфокусирована в первую очередь на формировании единых подходов к РФ и КНР. В частности, она затронет сотрудничество в сферах космоса и киберпространства.

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    Виктория Кондратьева
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