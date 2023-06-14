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16:45, 14 июня 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 13 июня

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Минобороны России во время брифинга показало карту боевых действий на Украине на 14 июня. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации

В оборонном ведомстве сообщили, что в ночь на 14 июня Вооруженные силы России нанесли групповые удары оружием большой дальности морского и воздушного базирования по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства.

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступления на донецком, запорожском и южнодонецком направлении. На Времевском выступе российские войска отразили атаки двух мотопехотных рот противника при поддержке четырех танков и бронированных машин. Еще две атаки удалось отразить в районе Пречистовки.

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На запорожском направлении ВС России сорвали атаку ВСУ в районе населенного пункта Жеребянки. Отразить еще две атаки у российских военнослужащих также получилось в районах населенных пунктов Первомайское и Петровское на донецком направлении.

Минобороны добавило, что системы противовоздушной обороны России за сутки перехватили две крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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    Никита Абрамов
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