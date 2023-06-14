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15:28, 14 июня 2023Спорт

«Фиорентина» заявила о готовности продать Кокорина

Fiorentina News: «Фиорентина» заявила о готовности продать Кокорина после аренды в «Арисе»

Фото: Dmitri Lovetsky / AP

Итальянская «Фиорентина» заявила о готовности продать российского нападающего Александра Кокорина после аренды в кипрском «Арисе». Об этом сообщает Fiorentina News.

У 32-летнего форварда остался один год по контракту с «фиалками». Тем временем в «Арисе» выразили готовность начать переговоры о выкупе игрока.

«Арис» стал чемпионом Кипра по итогам сезона-2022/2023, а Кокорин был назван лучшим игроком турнира. В минувшем сезоне он провел в составе клуба 28 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач.

Кокорин играл за «Арис» на правах аренды с августа 2022 года. Агент футболиста заявил, что нападающий вернется в расположение «Фиорентины» на сборы. Также отмечалось, что у «Ариса» есть сложности с выкупом спортсмена из-за его высокой зарплаты.

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