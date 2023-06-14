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20:50, 14 июня 2023Силовые структуры

Мошенники обманом оформили кредиты на 10 пьющих жителей российского города

В Астрахани мошенники обманом взяли кредитов почти на 1 млн рублей на 10 местных жителей
СюжетПожар в Сочи

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Полиция Астрахани задержала двоих местных жителей, которые обманом оформили на 10 пьющих астраханцев кредитов почти на один миллион рублей, а потом приобрели на эти деньги дорогие смартфоны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

По версии полиции, один из мошенников знакомился с местными жителями с алкогольной зависимостью, представлялся иностранцем и предлагал им выпить. Через определенное время аферист просил у собутыльника паспорт, который ему якобы был нужен для покупки телефона и сим-карты российского оператора сотовой связи. Когда ему передавали документ, аферист относил его своему знакомому — продавцу в магазине гаджетов, который и брал на имена потерпевших кредиты.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Теперь их могут отправить в тюрьму на пять лет.

Ранее в Сочи двое мошенников обманули дольщиков более чем на 47 миллионов рублей. Они пообещали им возвести многоквартирный жилой дом в Центральном районе городе, но разрешения на строительство у злоумышленников не было.

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    Варвара Митина
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