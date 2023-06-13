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20:23, 13 июня 2023Среда обитания

В Сочи мошенники обманули дольщиков почти на полсотни миллионов рублей

В Сочи пообещавшие дольщикам возвести дом мошенники обманули их более чем на 47 млн руб.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Сочи двое мошенников обманули дольщиков почти на полсотни миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Краснодарскому краю.

59-летняя женщина и 41-летний мужчина зарегистрировали жилищно-строительный кооператив и в качестве застройщика собирали деньги с граждан под предлогом возведения многоквартирного жилого дома в Центральном районе Сочи. Сообщники пообещали в будущем предоставить им в собственность квартиры, при этом разрешение на строительство жилого дома у злоумышленников отсутствовало.

Через некоторое время по решению суда незаконно возведенный дом был снесен. В результате не выполнившие свои обязательства перед 26 дольщиками сочинцы распорядились собранной с них суммой более чем в 47 миллионов рублей по своему усмотрению.

В настоящий момент обвиняемые находятся под подпиской о невыезде, а на имущество жительницы Сочи для возмещения ущерба наложен арест на сумму 22 миллиона рублей. По части 4 статьи 159 Уголовного кодекса («Мошенничество») преступникам грозит до десяти лет тюрьмы.

В мае стало известно, что в Ярославской области мошенник обманул дольщиков на сотни миллионов рублей. За период с декабря 2014-го по май 2017 года 51-летний мужчина заключил с гражданами договоры долевого участия в строительстве трехэтажных многоквартирных жилых домов в регионе, однако в 2017-м строительство было прекращено, и злоумышленник распорядился деньгами по своему усмотрению.

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    Полина Кислицына
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