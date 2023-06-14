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12:18, 14 июня 2023Путешествия

Стало известно о тяжелых условиях украинцев в очереди на границе Латвии и России

LTV: ожидающие въезда в Россию в Латвии украинцы находятся в тяжелых условиях

Фото: Ints Kalnins / Reuters

На контрольно-пропускном пункте (КПП) Виентули в Латвии на границе с Псковской областью образовалась очередь из украинцев, желающих въехать в Россию, они находятся в тяжелых условиях. Об этом пишет латвийский портал LTV.

Так, стало известно, что некоторые ожидающие очереди граждане Украины голодают уже вторые сутки. «Два дня, а здесь просто ничего нет, — рассказала волонтер ассоциации «Твои друзья» Диана Киселева.

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    Фариза Бацазова
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