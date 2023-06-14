На границе Латвии и России появилась очередь из украинцев

LSM: на границе Латвии появились очереди из украинцев, ожидающих въезда в Россию

На границе Латвии и России образовались очереди из украинцев и молдаван, которые хотят въехать на российскую территорию. Об этом сообщает портал LSM.

Отмечается, что на прошлой неделе на границе заработал пункт по оказанию помощи украинцам, желающим вернуться в родные места в новых регионах России.

По информации портала, в очереди также стоят и молдоване. По словам одного из них, люди стоят на латвийском пункте пропуска «Виентули» без понимания, как долго еще стоять. В погранслужбе утверждают, что очереди возникли из-за якобы медленной проверки российскими службами въезжающих.

На российской стороне граждане Украины подвергаются дополнительным проверкам, говорится в материале.

Ранее в мае стало известно, что семь европейских государств договорились усилить таможенный контроль на границе с Россией. Речь идет о Финляндии, Латвии, Литве, Эстонии, Норвегии, Швеции и Польше.