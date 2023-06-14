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17:47, 14 июня 2023Из жизни

Голос в голове помог женщине разбогатеть

NBC 15: в США голоса в голове помогли бабушке с девятью внуками сорвать джекпот в лотерею

Фото: HappyAngel 888 / Shutterstock / Fotodom

Бабушка с девятью внуками из американского штата Северная Каролина купила лотерейный билет и сорвала джекпот благодаря голосам в голове. Об этом сообщает NBC 15.

Трина Коттон всегда покупала лотерейные билеты в одном и том же магазине. После очередного визита в маникюрный салон она отправилась домой, но вдруг осознала, что на этот раз забыла это сделать. «Напротив салона был магазин, но я развернулась и проехала около 32 километров до своего обычного магазина. Я послушала голос в голове, который говорил мне вернуться в мой магазин», — объяснила она свои действия. В итоге оказалось, что этот «голос» помог ей разбогатеть.

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Американка приобрела билет за пять долларов (422 рубля). Дома она стерла с него защитный слой и узнала, что выиграла 200 тысяч долларов (16,9 миллиона рублей). Женщина не могла поверить своим глазам, хотя много лет говорила людям, что однажды выиграет в лотерею крупную сумму.

«Я подумала: "Это не может быть правдой". Мне пришлось надеть очки, чтобы убедиться, что я все правильно вижу», — заявила она.

Коттон забрала свой выигрыш в штаб-квартире лотереи. После уплаты налогов она получила 142,5 тысячи долларов (12 миллионов рублей). Она планирует использовать деньги, чтобы обеспечить комфортную жизнь своей семье. «Я действительно мечтала об этом. Если кто-то из моей семьи попросит помощи, теперь я смогу им помочь», — сказала американка.

Ранее сообщалось, что житель США из штата Южная Каролина спонтанно решил потратить сдачу в магазине на лотерейный билет и разбогател. Победитель заявил, что не спешит тратить полученные деньги и пока оставит их в банке.

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    Алиса Дмитриева
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