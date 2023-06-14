Президент Белоруссии Лукашенко рассказал о реальном отношении Путина к Зеленскому

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о реальном отношении президента России Владимира Путина к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Слова главы государства передает агентство БЕЛТА.

«Путин безразлично к нему относится, как будто его нет. У него такая же точка зрения по Зеленскому, как у меня: что этот человек не знает, что творит», — сказал он.

При этом Лукашенко не считает украинского президента специалистом и профессионалом, однако признает, что он «уже кое-что усвоил и спрос с него должен быть». «Если ты в эту телегу впрягся, так ты уже отвечай», — заключил белорусский лидер.

Ранее президент Белоруссии заявил, что Зеленского постигнет судьба последнего главы СССР. «У нас же есть пример Горбачева — "Горби! Горби!". Целовали, и что получили? Вот точно так же будет у него», — предсказал Лукашенко.

