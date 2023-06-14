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11:51, 14 июня 2023Интернет и СМИ

В МВД ответили на сообщения о бесхозной партии «Мистера Сидра» в Краснодаре

МВД опровергло информацию о бесхозной партии «Мистера Сидра» в Краснодаре

Кадр: Следственный комитет РФ / РИА Новости

13 июня Telegram-канал Mash сообщил, что в Краснодаре около заброшенной продуктовой базы находится бесхозная партия «Мистера Сидра». Отмечается, что брошенный груз заметил один из местных, живущий неподалеку. Он же и сообщил в полицию, но, как утверждается, за это время за бесхозной партией так никто и не приехал. При этом, по его словам, с каждым днем бутылок становится все меньше. Однако информация оказалась недостоверной.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по Южному федеральному округу (ЮФО), данная информация не соответствует действительности.

«Указанная продукция была изъята в день обращения гражданина, а именно 10 июня текущего года сотрудниками управления на транспорте МВД России по ЮФО для проведения экспертизы и установления собственника», — говорится в сообщении.

Публикация получила широкий охват в СМИ. Информацию Mash перепечатало более 20 изданий. Некоторые опубликовали опровержение от МВД. Кроме того, сообщение было растиражировано в социальных сетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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