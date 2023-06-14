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13:18, 14 июня 2023Мир

В США сообщили о давлении на Байдена для ускорения вступления Украины в НАТО

NYT: члены НАТО давят на Байдена, чтобы ускорить вступление Украины в альянс

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Члены НАТО оказывают давление на президента США Джо Байдена по ускоренному вступлении Украины в альянс. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По данным газеты, сейчас среди союзников по НАТО разгорелись споры о давлении на Байдена, чтобы он поддержал значительно более быстрый и надежный путь к членству Украины. Однако американский лидер крайне осторожен в этом вопросе, поскольку не хочет ввязывать НАТО в прямой конфликт с Москвой.

Отмечается, что для Байдена все варианты сопряжены со значительным риском, поскольку его желание не допустить возникновения каких-либо расколов в НАТО противопоставляется его постоянному указанию своему штабу «избегать третьей мировой войны».

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена собирается предложить Украине сотрудничество по израильской модели без вступления страны в НАТО. По информации издания, Вашингтон может предложить Киеву сотрудничество, которое подразумевает обязательства по обеспечению безопасности украинской стороны на десять лет.

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    Семен Александров
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