В США сообщили о давлении на Байдена для ускорения вступления Украины в НАТО

NYT: члены НАТО давят на Байдена, чтобы ускорить вступление Украины в альянс

Члены НАТО оказывают давление на президента США Джо Байдена по ускоренному вступлении Украины в альянс. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По данным газеты, сейчас среди союзников по НАТО разгорелись споры о давлении на Байдена, чтобы он поддержал значительно более быстрый и надежный путь к членству Украины. Однако американский лидер крайне осторожен в этом вопросе, поскольку не хочет ввязывать НАТО в прямой конфликт с Москвой.

Отмечается, что для Байдена все варианты сопряжены со значительным риском, поскольку его желание не допустить возникновения каких-либо расколов в НАТО противопоставляется его постоянному указанию своему штабу «избегать третьей мировой войны».

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена собирается предложить Украине сотрудничество по израильской модели без вступления страны в НАТО. По информации издания, Вашингтон может предложить Киеву сотрудничество, которое подразумевает обязательства по обеспечению безопасности украинской стороны на десять лет.