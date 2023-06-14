Украинские десантники атаковали сослуживцев из-за конфликта в вопросе ротации

Офицер ЛНР Марочко: десантники ВСУ ударили из минометов по сослуживцам из-за ротации

Солдаты 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по своим сослуживцам в районе Серебрянского лесничества Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, украинские десантники открыли преднамеренный огонь по позициям свежих сил из минометов по причине конфликта в вопросе ротации.

Ранее The New York Times сообщило, что ВСУ, вероятно, несут тяжелые потери при наступлении из-за атак на российские огневые позиции. В материале отмечается, что есть некоторые подтвержденные потери в живой силе и передовом вооружении, которое было поставлено западными союзниками Киева.