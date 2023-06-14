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02:11, 14 июня 2023Бизнес

Крупный турецкий производитель мебели выйдет на российский рынок

Турецкий производитель мебели Kelebek выйдет на российский рынок в июле 2023 года

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Крупный производитель мебели Kelebek из Турции планирует в июле этого года открыть в московском торговом центре «Мега Теплый Стан» свой первый магазин в стране. Об этом РИА Недвижимость сообщили в нескольких консалтинговых компаниях.

Как уточняется, магазин станет флагманом для компании в России и займет 1,3 тысячи квадратных метров.

«В магазине будет представлена корпусная мебель, мягкая мебель, детская мебель, товары для сада, аксессуары», — отметили специалисты.

В будущем турецкая компания планирует открывать точки продаж в крупных российских городах с населением от 500 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что американский производитель одежды и обуви VF Corporation, владеющий брендами Vans и The North Face, закроет магазины в России и перейдет на оптовые поставки. По мнению гендиректора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, данная мера будет направлена на продолжение работы на рынке в качестве партнера-дистрибутора.

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    Марина Совина
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