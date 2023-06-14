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17:21, 14 июня 2023Россия

Кадыров выложил фото с Делимхановым после сообщений о его ранении

Глава Чечни Кадыров выложил фото с депутатом ГД Делимхановым после сообщений о его ранении

Фото: Telegram-канал «Kadyrov_95»

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил фото с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым после сообщений о его ранении. Снимок доступен в Telegram-канале политика.

На фотографии Кадыров в окружении соратников ведет обсуждение, сидя перед развернутой картой. Когда именно был сделан снимок, чеченский глава раскрывать не стал.

До этого украинские СМИ распространили информацию о ранении Делимханова в зоне проведения спецоперации.

В том же посте Кадыров опроверг сообщения о ранении депутата Госдумы от республики. Он пояснил, что подразделения спецназа «Ахмат» продолжают работать, в том числе на границе России в Белгородской области.

14 июня в Telegram-канале телеканала «Звезда» опубликовали новость о ранении Делимханова в зоне спецоперации со ссылкой на пресс-службу Госдумы, однако позднее информацию отредактировали и указали в качестве источника пресс-службу ЛДПР. На сайте «Звезды» в публикацию также вносились исправления.

Впоследствии телеканал опроверг эти данные, отметив, что официальное подтверждение информации не поступало.

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    Анна Щербакова
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