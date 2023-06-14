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05:32, 14 июня 2023Бывший СССР

Капитан первого ранга озвучил потери танковых батальонов ВСУ

Капитан первого ранга Дандыкин: каждый день ВСУ теряют по полноценному танковому батальону

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press

Капитан первого ранга запаса, ветеран боевых действий Василий Дандыкин рассказал, что каждый день Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют по батальону, ведущему бои на немецких танках Leopard. Такие данные он озвучил в беседе с URA.RU.

«Каждый день они теряют по полноценному батальону. Вчера, позавчера. Четыре батальона, ну пять — это уже бригада. Но ведь и людские ресурсы не безграничны», — подчеркнул Дандыкин.

По его словам, украинская сторона «уже людей требует, просит, чтобы им дали поляков или еще кого». Также Дандыкин отметил, что при контрнаступлении противник должен иметь трехкратное превосходство. Ветеран боевых действий отметил, что это «"альфа и омега" любой войны».

«Потери в контрнаступлении несоизмеримы по отношению к нашим, это даже не один к семи», — резюмировал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что потери участвующих в контрнаступлении подразделений Вооруженных сил Украины в десять раз превышают российские. По его словам, в структуре потерь ВСУ до 50 процентов приходится на безвозвратные потери.

В свою очередь, в США заявили, что Вооруженные силы Украины несут тяжелые потери при контрнаступлении из-за атак на российские огневые позиции.

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    Марина Совина
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