В российском городе прокомментировали сообщение о печати 50 тысяч повесток

Псковская типография опровергла информацию о печати 50 тысяч мобилизационных повесток

Сообщение о том, что типография в Пскове получила заказ на печать 50 тысяч мобилизационных повесток, оказалось недостоверным.

Ранее в июне Telegram-канал «Псковская реальность» написал о том, что одна из типографий в Пскове получила заказ от областного военкомата на печать 50 тысяч мобилизационных повесток.

Типография «Гименей», о которой шла речь в посте, опровергла это сообщение. «Это неправда. У нас нет ни одной заявки от военного комиссариата», — сказал представитель компании в разговоре с «Псковской лентой новостей».

13 июня президент России Владимир Путин заявил, что необходимости в мобилизации на сегодняшний день нет. «В зависимости от того, какие цели мы пред собой ставим, мы должны решать вопрос по мобилизации. Я так особенно за этим не слежу, но некоторые наши общественные деятели говорят, что нужно срочно набрать, еще миллион набрать, два миллиона. Но нет такой необходимости сегодня», — сказал он на встрече с военными корреспондентами, пишет РИА Новости.

Информация о том, что псковская типография получила заказ от военкомата на печать 50 тысяч мобилизационных повесток, не распространилась в СМИ и соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»