Власти Швейцарии согласовали перепродажу танков Leopard 2

Национальный совет Швейцарии проголосовал за перепродажу Германии 25 танков Leopard 2

Национальный совет Швейцарии проголосовал за вывод из эксплуатации 25 танков Leopard, для дальнейшей перепродажи в Германию концерну Rheinmetall. Об этом сообщает РИА Новости.

«В общей сложности 96 боевых танков Leopard, принадлежащих швейцарским вооруженным силам, списаны и находятся на хранении, 25 из них должны быть выведены из эксплуатации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте швейцарского парламента.

Ранее комиссия по политике безопасности швейцарского Национального совета одобрила возможную продажу Германии 25 танков Leopard 87. В парламенте заявили, что это должно создать основу для перепродажи машин, которые больше не нужны Швейцарии, производителю в ФРГ.

3 марта секретарь швейцарского министерства обороны Лоренц Фришкнехт сообщил, что Германия отправила Швейцарии запрос на покупку танков Leopard 2.