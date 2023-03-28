В Швейцарии одобрили возможную продажу Германии 25 танков Leopard

Парламент Швейцарии одобрил возможную продажу ФРГ 25 танков Leopard

Комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии (большая палата парламента) во вторник одобрила возможную продажу Германии 25 танков Leopard 87, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Как уточнили в кабинете министров, был согласован вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 87. Предложение поддержали 17 человек против семи при одном воздержавшемся. «Это должно создать основу для перепродажи машин, которые больше не нужны Швейцарии, производителю в ФРГ», — подчеркнули в парламенте.

Ранее на Украину прибыли 18 танков Leopard 2, обещанных правительством Германии. До этого первая партия французских легких колесных танков AMX-10 RC также поступила на Украину, некоторые машины уже находятся на передовой.